Липецк, 10 марта 2020, 15:00 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов в преддверии 8 Марта сыграл на саксофоне вместе с Государственным духовым оркестром областной филармонии. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
Праздничный концерт прошел в областном центре культуры, народного творчества и кино. Липчанок торжественно поздравили председатель областного Совета депутатов Павел Путилин и председатель липецкого отделения Союза женщин России Вера Урываева. Игорь Артамонов исполнил композицию «Маленький цветок». На рояле сыграл заместитель главы региона Илья Тузов.