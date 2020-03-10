Липецк, , 15:00 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов в преддверии 8 Марта сыграл на саксофоне вместе с Государственным духовым оркестром областной филармонии. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Праздничный концерт прошел в областном центре культуры, народного творчества и кино. Липчанок торжественно поздравили председатель областного Совета депутатов Павел Путилин и председатель липецкого отделения Союза женщин России Вера Урываева. Игорь Артамонов исполнил композицию «Маленький цветок». На рояле сыграл заместитель главы региона Илья Тузов.

«Дорогие, любимые женщины! Не зря говорится: что хочет женщина, то хочет Бог. Вы даете жизнь, вы оживляете все вокруг себя, и это так заметно. Не случайно ваш праздник пришелся на весну, когда вся природа просыпается, звенит новыми звуками и красками. Преклоняюсь перед вами, желаю вам здоровья, спокойствия, всегда быть любимыми и любить», — сказал Игорь Артамонов.