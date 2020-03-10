Мадрид, , 14:55 — REGNUM В испанском автономном сообществе Мадрид коронавирусом заразились 782 человека. Об этом 10 марта сообщает телеканал Telemadrid.

При этом вечером в понедельник сообщалось о 577 зараженных коронавирусом в Мадриде. От пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в регионе Мадрид скончался 21 человек.

Сообщается также, что 109 человек инфицированных коронавирусом выздоровели.

Напомним, по состоянию на 9 марта в Испании подтверждено 1200 случаев заражения коронавирусом.

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