Агридженто, Италия, , 14:52 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Италии во вторник, 10 марта, задержали 48 участников похоронной процессии в сицилийском городке Порта Эмпедокле.

Они обвиняются в нарушении ранее опубликованного постановления правительства о запрете на проведение и участие в массовых мероприятиях, к которым относятся в том числе и погребальные церемонии.

По данным властей Италии на вечер 9 марта, жертвами коронавируса стали 463 человека (за сутки показатель вырос на 97). Заболевших — 7985 (почти на 1600 больше, чем днём ранее). Выздоровели 724 человека.

Власти ограничили перемещение граждан по территории страны, отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики — прежде всего из-за отсутствия туристов, а также из-за сокращения объемов производства и экспорта.