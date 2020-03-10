Москва, , 14:44 — REGNUM Граждане России назвали сферы жизни, где женщины добились равных прав с мужчинами — это в первую очередь карьера (63% среди женщин, 57% среди мужчин), гражданские и политические права (48% и 53% соответственно), показал опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Мужчины чаще говорят о наступлении равноправия в семье, а женщины — в карьере и политике. Число граждан, считающих, что равноправие наступило в сексе, за 10 лет стало меньше: среди мужчин в 1,5 раза, среди женщин — почти в 2,5 раза.

На вопрос, в каких сферах жизни нужно равноправие, женщины ответили — в карьере (70%), мужчины — в политике (55%). Также граждане стали реже называть эмансипацию угрозой семье — 25% мужчин и 15% женщин.

Опрос проведен 10—27 февраля 2020 года в 696 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 6000 граждан старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, у жителей РФ нет единого мнения по поводу прав мужчин и женщин. 42% граждан утверждают, что равенство прав возможно только в отдельных сферах, 38% — во всех сферах.

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