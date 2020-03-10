Пенза, , 19:05 — REGNUM В Пензенской области в течение 10-й недели текущего года зарегистрировано 3353 случая ОРВИ. Уровень заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей снизился на 5%, сообщает областной Роспотребнадзор.

За весь период эпидемиологического сезона подтверждено лабораторно 756 случаев гриппа. По сравнению с прошлой неделей, число заболеваний гриппом увеличилось на 85 случаев или на 12,6%.

На карантин остаются закрытыми 40 классов в 19 школах Пензы, полностью закрыты школы №19, 28, 35, 77. По районам области закрыли на карантин 12 классов в 5 школах, 11 групп в 3 детсадах в Кузнецком, Городищенском, Сосновоборском и Лопатинском Районах. Полностью закрыты 2 школы в Городищенском районе и школа в селе Леонидовка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В Пензенской области с начала эпидемиологического сезона 2019−2020 годов лабораторно подтвержден 671 случай гриппа. На территории области на карантин закрывали 27 классов в восьми школах, 11 групп в трёх детских садах, полностью закрыты две школы и два детсада.

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