Москва, , 14:43 — REGNUM Московский городской суд отменил штраф в 10 тысяч рублей несовершеннолетнему Георгию Г., задержанному на акции 27 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Ранее комиссия по делам несовершеннолетних района Южное Медведково признала Георгия виновным в нарушении ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП («Участие в несогласованной акции, повлекшей помехи движению пешеходам и транспорту»). Помимо штрафа его также поставили на профилактический учет.

Первая апелляция состоялась в Бабушкинском суде Москвы, однако суд оставил её без удовлетворения.

Позднее защита мальчика настаивала на том, что материалы дела были составлены с ошибкой, и рассматривать жалобу должны были не в Бабушкинском суде, а в суде по району, где составляли протокол.