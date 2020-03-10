Уфа, , 14:45 — REGNUM Несколько улиц перекроют в Уфе из-за ремонта линии электропередачи. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, из-за капительного ремонта кабельно-воздушной линии 110 кВ «Западная — Глумилино 1, 2 цепь» будет закрыта половина проезжей части нескольких улиц.

С 22:00 часов 11 марта по 24:00 часов 12 марта ограничат движение по Уфимскому шоссе около дома № 17 А. С 23:00 часов 12 марта по 05:00 часов 13 марта перекроют улицу Трамвайную около дома № 1. С 23.00 часов 14 марта по 05:00 часов 15 марта будет ограничено движение по улице Шота Руставели рядом с домом № 15.

По улице Комсомольская около дома № 126 ограничат движение с 21:00 часа 21 марта по 24:00 часов 22 марта. А с 23:00 часов 24 марта по 05:00 часов 25 марта перекроют движение по улице Российская рядом с домом № 90.

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