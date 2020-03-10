Нур-Султан, , 14:39 — REGNUM Казахстан окружен странами, в которых зарегистрированы заболевания коронавирусом. Об этом 10 марта заявил главный санитарный врач республики Жандарбек Бекшин на пресс-конференции.

«Кольцо сжимается — мы практически со всех сторон окружены странами, где есть инфекция», — сказал Бекшин. По его словам, родители с детьми стали меньше посещать общественные места. Главный санврач добавил, что в Казахстане наблюдается дефицит медицинских масок и специальных жидкостей для дезинфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 марта Казахстан включил Италию в список стран с наиболее опасной ситуацией по коронавирусу. Гражданам это страны и другим иностранцам из Италии запрещен въезд в Казахстан.