Нью-Дели, , 14:40 — REGNUM У дилеров компании Hyundai Motor в Индии Creta второго поколения появится в продаже 17 марта. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Премьера модели состоялась в начале февраля текущего года на автомобильной выставке Auto Expo 2020 в столице Индии Нью-Дели. Производство же новинки стартовало 7 марта.

Дизайн автомобиля напоминает модель Hyundai ix25, которая сегодня продается в КНР. Однако новая Creta отличается более крупными секциями решётки радиатора и иными колёсными дисками.

Кроссовер оснащён новым стильным рулём усеченной формы. Дефлекторы обдува поменяли свою форму, а дисплей мультимедийного комплекса в данной модели меньше, чем в варианте авто для китайского рынка. Также стоит отметить, что «приборка» получила более бюджетное аналоговое исполнение.

В бюджетном варианте модификации автомобиль оснащён 115-сильным атмосферным движком рабочим объёмом 1,5 л.

Кроме того, для покупателей доступны варианты автомобиля с 1,4-литровым турбированным мотором максимальной мощностью 140 «лошадей» и 115-сильным дизельным агрегатом объёмом 1,5 л.

Ранее Hyundai официально представила электрический автономный концепт-кар Prophecy. Часть элементов экстерьера новой модели были взяты у концептуального автомобиля 45 EV. Однако новый прототип в отличие от предыдущего имеет более спортивный экстерьер.

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