Махачкала, , 14:41 — REGNUM Лавинная опасность прогнозируется на территории четырех субъектов Северного Кавказа в течение суток, начиная с вечера 10 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Росгидромета. В регионах объявлено экстренное предупреждение.

«С 18:00 10 марта по 18:00 11 марта в горах Республики Дагестан, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия-Алания выше 2 тыс. м лавиноопасно», — сказано в сообщении.

Между тем региональные управления МЧС просят население воздержаться от дальних поездок и от походов на лавиноопасные участки. В ведомствах напоминают, что наиболее опасный период схода лавин — весна и лето, с 10:00 до захода солнца.