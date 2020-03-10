Тбилиси, , 14:44 — REGNUM Высший совет юстиции Грузии призвал жителей страны отказаться от посещения судебных заседаний в рамках противодействия распространению коронавируса COVID-19. Заявление было размещено 9 марта на странице ведомства в Facebook.

В сообщении отмечается, что уже помещены в режим изоляции часть сотрудников судов, которые побывали в странах, где велик риск заражения новой инфекцией. Также говорится, что залах судов проводится дезинфекция. В открытом доступе средства для личной дезинфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии на 10 марта было выявлено 15 заболевших коронавирусом. Кроме того, в карантинной зоне размещены 178 человек.

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