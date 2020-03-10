Москва, , 14:40 — REGNUM При ценах на нефть в 30 долларов США за баррель накопленные Россией резервы позволят поддерживать экономическую ситуацию в стране на текущем уровне в течении трёх, максимум пяти лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта сообщил экономист Сергей Хестанов.

«На горизонте в года три ситуация смотрится абсолютно управляемой. Минфин заявил, что 6−10 лет. Но года 3, может даже 5 мы сможем прожить при цене на нефть 30 долларов за баррель», — заявил эксперт.

По его словам, российские монетарные власти в слишком крепком рубле не заинтересованы. Однако есть ряд обстоятельств, которые вынуждают их предпринимать шаги для поддержки курса национальной валюты.

«Единственное, что не нравится монетарным властям и почему они не позволят рублю девальвироваться это то что при сильной девальвации возникает паника. Около трети потребительской корзины среднего россиянина это импорту. При сильной девальвации растёт инфляция и недовольство граждан. С учетом грядущих выборов это не очень желательно», — сказал Хестанов.

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