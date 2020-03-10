Бреннеро, , 14:36 — REGNUM Власти Австрии закрывают въезд в страну со стороны Италии, заявил во вторник, 10 марта, канцлер Австрии Себастьян Курц.

Попасть на другую сторону границу смогут только граждане Австрии. Днём ранее в Вене призвали всех соотечественников вернуться домой из Италии, отметив при этом, что всем им предстоит пройти 14-дневный карантин.

По данным властей Италии на вечер 9 марта, жертвами коронавируса стали 463 человека (за сутки показатель вырос на 97). Заболевших — 7985 (почти на 1600 больше, чем днём ранее). Выздоровели 724 человека.

Власти ограничили перемещение граждан по территории страны, отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики — прежде всего из-за отсутствия туристов, а также из-за сокращения объемов производства и экспорта.