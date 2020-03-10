Благовещенск, 10 марта 2020, 14:34 — REGNUM В Благовещенске в огромных пробках встали автомобили сразу на трех магистралях. Машины передвигались со скоростью не более пяти километров в час, передает 10 марта Общественное телевидение России.
Многие водители и пассажиры опоздали на работу. Всё из-за ремонта одного из путепроводов. Работы начались еще 7 марта, но так как это была суббота, особых сложностей водители не ощутили.
В мэрии заявили, других схем объезда пока нет. Власти пытались рассмотреть такие варианты, как организовать движение по старой объездной дороге, но она не отвечает техническим требованиям, пускать транспорт по ней нельзя. Сделать временный объезд под самим путепроводом также невозможно.
Капитальный ремонт путепровода продлится около семи месяцев. Пока закрыта лишь одна улица, но вскоре движение перекроют и по соседней. Тогда дорожная обстановка станет еще сложнее, и жителям микрорайона придется выезжать на работу, как минимум, за час.