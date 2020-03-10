Благовещенск, , 14:34 — REGNUM В Благовещенске в огромных пробках встали автомобили сразу на трех магистралях. Машины пе­ре­дви­га­лись со скоростью не более пяти километров в час, передает 10 марта Общественное телевидение России.

Многие водители и пассажиры опоздали на работу. Всё из-за ремонта одного из путепроводов. Работы начались еще 7 марта, но так как это была суб­бо­та, осо­бых сложно­стей во­ди­те­ли не ощу­ти­ли.

В мэрии заявили, дру­гих схем объ­ез­да пока нет. Вла­сти пы­та­лись рас­смот­реть такие вари­ан­ты, как ор­га­ни­зо­вать дви­же­ние по ста­рой объ­езд­ной до­ро­ге, но она не от­ве­ча­ет тех­ни­че­ским тре­бо­ва­ни­ям, пус­кать транс­порт по ней нель­зя. Сде­лать вре­мен­ный объ­езд под самим пу­те­про­во­дом также невоз­мож­но.

Ка­пи­таль­ный ре­монт пу­те­про­во­да про­длит­ся около семи ме­ся­цев. Пока закрыта лишь одна улица, но вскоре движение перекроют и по соседней. Тогда до­рож­ная об­ста­нов­ка ста­нет еще слож­нее, и жи­те­лям микрорайона при­дет­ся вы­ез­жать на ра­бо­ту, как минимум, за час.