Архангельск, , 14:33 — REGNUM Четыре мусоросжигательных установки с мусоросортировочными станциями предлагает разместить в Архангельской области региональный оператор по обращению с отходами — ООО «ЭкоИнтегратор». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании, речь идет о российском оборудовании, имеющем все разрешительные документы, в том числе сертификаты, санитарно-эпидемиологическое заключение и положительное заключение Государственной экологической экспертизы.

Российские мусоросжигательные установки могут появиться на островах Архангельска Кего и Бревенник, в поселках Каменка Мезенского района и Малошуйка Онежского района.

«Мы тщательно изучили мировой и российский опыт по утилизации мусора на отдаленных территориях. Сортировка и сжигание — именно таким способом перерабатывают мусор как в Чувашии, так и в Сингапуре или Японии», — отметил гендиректор компании — оператора Анатолий Назаров.

Переработка ТКО с помощью инсинераторных установок будет включать в себя предварительную сортировку мусора. Такая технология, как отмечают сециалисты «ЭкоИнтегратора», исключает попадание в инсинератор опасных хлорсодержащих и высокотоксичных отходов и значительно снижает объем отходов, направляемых на термическое обезвреживание.

В основной камере сгорания происходит сжигание отходов при помощи автоматизированных горелок. В камере дожига происходит нейтрализация вредных и опасных веществ. Температура горения составляет 1100 — 1300 ˚С. Дымовая труба оснащена дефлекторной системой, которая охлаждает дымовые газы, поэтому опасные нейтрализованные вещества не воссоединяются вновь.

«Благодаря такой конструкции обеспечивается практически полная нейтрализация токсичных веществ, в том числе диоксинов и фуранов. В результате сгорания отсортированных отходов образуется сухая мелкодисперсная зола без запаха. Класс опасности у нее IV—V , это означает, что она практически неопасна для окружающей среды. Такую золу можно использовать как для удобрения земли, так и, например, для строительства и подсыпки дорог», — отметили в компании, добавив, что установки позволят не только снизить техногенную нагрузку на окружающую среду, но дадут экономический эффект в виде новых рабочих мест.

Отметим, что накануне в Архангельске прошел митинг против установки инсинераторов. Жители островных территорий и экоактивисты потребовали отказаться от размещения инсинераторов где бы то ни было в Архангельской области и ввести раздельный сбор и переработку отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно территориальной схеме обращения с отходами Архангельской области, в регионе будут установлены 15 инсинераторов.