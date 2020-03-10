Сеул, , 14:39 — REGNUM С 12 марта миллион масок, полученных от бывшего председателя совета директоров Alibaba Group Джека Ма, будет раздаваться пациентам, медицинскому персоналу и уязвимым слоям населения Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Красного Креста Республики Корея.

По их словам, маски были доставлены в международный аэропорт Инчхона 8 марта. После таможенного оформления, которое завершится 12 марта, маски поступят в пятнадцать отделений Красного Креста по всей стране.

Отмечается, что 100 тыс. масок будут распределены среди пациентов с легкими формами заражения, 440 тыс. масок — среди медицинского персонала, 200 тыс. масок — среди находящихся в изоляции, 260 тыс. масок — среди уязвимых слоев населения, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта на официальном аккаунте Фонда Джека Ма в Weibo появилось сообщение, что фонд направит окажет поддержку жителям Южной Кореи, направив в страну миллион медицинских масок.

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