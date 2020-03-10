Ставрополь, , 14:31 — REGNUM Правительство РФ распределило между субъектами России почти 1,160 млрд рублей. Денежные средства будут направлены на премии врачам, выявившим у пациентов онкологические заболевания. Северному Кавказу на эти цели досталось 37,206 млн рублей.

Большую часть этой суммы получил Ставропольский край — 15,971 млн рублей. Остальным субъектам СКФО выделены следующие суммы: Дагестан — 7,406 млн рублей, Кабардино-Балкария — 4,053 млн рублей, Северная Осетия — 3,332 млн рублей, Чечня — 3,270 млн рублей, Карачаево-Черкесия — 1,919 млн рублей, Ингушетия — 1,253 млн рублей.

За счет этих трансфертов из бюджета федерального Фонда обязательного медицинского страхования будут выплачиваться премии медицинским работникам, выявившим онкологические заболевания у пациентов в ходе профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения.