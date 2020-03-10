Омск, , 14:29 — REGNUM Жители Омска 10 марта в соцсетях пожаловались на выбросы и запах гари в городе.

«Думали, резина горит… И смог страшный стоял… Травят конкретно!» — подчеркнул подписчик паблика «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте».

На жалобы отреагировало минприроды Омской области. По данным министерства, Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) с 00:00 до 11:00 (местное время) 10 марта объявило о наступлении неблагоприятных метеорологических условий №1 для предприятий северо-западного промузла.

После массовых жалоб омичей из Советского и Кировского округов организовали выезд передвижной эколаборатории.

«Проведены отборы проб атмосферного воздуха с учётом северо-западного направления ветра. Зафиксированы превышения ПДК этилбензола и фенола», — говорится в сообщении ведомства.

Информация передана в Роспотребнадзор, Росприроднадзор и МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в воздухе города Омска было зафиксировано двойное превышение сероводорода.

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