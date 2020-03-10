Фоджа, Италия, , 14:26 — REGNUM В числе 23 граждан, которым удалось сбежать из тюрьмы в Фодже, — по меньшей мере один убийца и трое членов мафиозных группировок, сообщили представители правоохранительных служб во вторник, 10 марта.

Бунт в тюрьме Фоджи (как и в еще нескольких тюрьмах Италии) начался в выходные, 7−8 марта. Заключённые протестовали против решения отменить свидания с родственниками из-за опасности распространения коронавируса. Всего удалось сбежать 77 гражданам, но 54 были пойманы почти сразу.

По данным властей Италии на вечер 9 марта, жертвами коронавируса стали 463 человека (за сутки показатель вырос на 97). Заболевших — 7985 (почти на 1600 больше, чем днём ранее). Выздоровели 724 человека.

Власти ограничили перемещение граждан по территории страны, отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики — прежде всего из-за отсутствия туристов, а также из-за сокращения объемов производства и экспорта.