Ташкент, , 14:25 — REGNUM Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шодмонов обратился к представителям СМИ, международным организациям и общественности с просьбой о помощи предотвратить распространение ложной информации о коронавирусе, сообщает 10 марта издание Kun.uz.

Глава Минздрава добавил, что у ведомства достаточно средств и сил для предотвращения распространения вируса. «Мы должны усилить осведомление жителей и предоставлять достоверную информацию», — сказал Шодмонов.

Он также призвал граждан не поддаваться панике и без надобности не выезжать за пределы страны.

Напомним, 10 марта министерство здравоохранения Узбекистана распространило сообщение, в котором опровергло слухи о появлении первых заболевших коронавирусом. Ложные сообщения распространяются в социальных сетях и мессенджерах.