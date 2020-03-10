Стокгольм, , 14:28 — REGNUM Чтобы противодействовать воздействию на общество и экономику нового коронавируса COVID-19 правительство Швеции изменит бюджет на весенний сезон 2020 года. Об этом 10 марта сообщило шведское агентство Sveriges Radio.

По информации журналистов издания, правительство намерено увеличить объём бюджетных поступлений в область здравоохранения и связанных с ней государственных учреждений, чьи усилия в последние недели были направлены на сдерживание эпидемии внутри Швеции.

Сообщается, что система укороченного рабочего дня будет введена до лета этого года. Хотя данные меры предполагалось осуществить только в августе.

Правительство Швеции, контролируемое Социал-демократической рабочей партией, договорилось с представителями Либеральной и Центристской партиями о внесении дополнительных расходных статей в бюджет на весенний период. Законопроект будет представлен для одобрения в Риксдаг в ближайшее время. Ранее сообщалось, что дополнительные средства будут выделены только в августе. Однако после быстрого распространения коронавируса в стране и нарастающего беспокойства граждан, власти Швеции приняли решение о досрочных неотложных мерах.