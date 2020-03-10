Стокгольм, , 14:27 — REGNUM В Швеции за прошедший понедельник (9 марта) количество подтверждённых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 увеличилось на 25% — с 203 до 261. Об этом 10 марта сообщило шведское агентство Sveriges Radio.

Согласно последним подтверждённым медиками данным, присланным из регионов страны, 9 марта в Швеции было зафиксировано 58 новых случаев инфицирования. В нескольких регионах страны, таких как Эстергётланде, Йёнчёпинге, Норрботтене, Уппсале, поступили сообщения о первых случаях заражения коронавирусом COVID-19.

Наибольшее количество инфицированных граждан в настоящее время находится в Стокгольме — 147 человека. За столицей следуют провинции Вестра-Гёталанд — 33, Сконе — 22, Вермланд — 21. Всего, 10 регионов Швеции были поражены коронавирусом. Однако 9 марта их число возросло до 13.