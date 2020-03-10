Екатеринбург, , 15:11 — REGNUM Собственников земельных участков стоит штрафовать за неубранный снег. Об этом заявил мэр Александр Высокинский во время объезда города, передает корреспондент ИА REGNUM.

Градоначальник пояснил, что мэрия прорабатывает вопрос вместе с областным заксобранием, где готовят поправки в законодательство региона.

«Неубраный снег должен быть очень дорогим», — сказал Высокинский.

В частности, речь может идти о штрафах до 100 тысяч рублей для собственников, предположил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава города проверил, как убирают снег в Екатеринбурге. В отличие от предыдущего раза, когда по итогам поездки был уволен глава Октябрьского района Роман Рудометов, объезд обошёлся без жертв.

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