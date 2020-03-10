Москва, , 14:22 — REGNUM Популярные соцсети Facebook и «ВКонтакте» удалили недостоверные публикации о масштабной вспышке коронавируса в России. Об этом сообщили 10 марта в пресс-службе Роскомнадзора ТАСС.

Удалить фейки из социальных сетей потребовала Генпрокуратура РФ. В сообщениях говорилось, что в России инфицированы десятки тысяч человек. Ложная информация была выявлена в ходе мониторинга сетевых ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура признала фейковые публикации угрозой массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности. Роскомнадзор по требованию ведомства 4 марта внёс их в реестр запрещенной информации.

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