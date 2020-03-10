Берлин, , 14:15 — REGNUM В Германии число заразившихся коронавирусом увеличилось до 1139 человек, заявил глава научно-исследовательского института имени Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер.

«По состоянию на сегодня число подтвержденных случаев равняется 1139», — сказал он.

Вилер добавил, что из них 484 случая было зарегистрировано в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия

Ранее из-за коронавируса были отменены матчи чемпионата Италии по футболу, а также был объявлен карантин на всей территории страны.

Напомним, за последнее время из-за эпидемии коронавируса было отменено около 400 крупных международных мероприятий. Среди них — карнавалы в Венеции и в Бразилии, Международная туристическая выставка ITB Berlin и Всемирный конгресс иммунологов.

Читайте также: Коронавирус: страх, замедление экономик, глобальный карантин — трансляция