Вашингтон, , 14:14 — REGNUM В сети появился дублированный сюжетный трейлер игры Ghost of Tsushima («Призрак Цусимы»). Его опубликовали на YouTube-канале «PlayStation Россия» 10 марта.

В «Призраке Цусимы» геймеры возьмут на себя управление японским воином по имени Джин Сакай. Чтобы спасти родные земли от монгольских захватчиков, ему придётся отринуть самурайский кодекс чести и начать сражаться по новым правилам.

Релиз игры ожидается 26 июня 2020 года. «Призрак Цусимы» станет эксклюзивом консоли PS4.

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