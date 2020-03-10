Нур-Султан, , 14:09 — REGNUM В Казахстане Италия внесена в список стран с наиболее неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. Об этом 10 марта заявил главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин на пресс-конференции.

По его словам, гражданам Италии запрещен въезд в Казахстан. Кроме того, запрет распространяется на всех иностранцев, которые побывали в Италии. Бекшин отметил, что Минздрав республики начал работать круглосуточно.

«Это позволяет нам мониторить ситуацию каждый день и принимать оперативные меры по усилению контроля», — сказал главный санитарный врач.

Ранее в Казахстане в список стран с наиболее опасной ситуацией по коронавирусу входили Китай, Иран и Южная Корея. Все граждане республики, прибывающие из этих стран, размещаются на 14-дневный карантин.