Москва, , 14:01 — REGNUM Изменение формулировки поправки о детях в обновленном тексте Конституции — необходимая, но не достаточная мера, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 10 марта, комментируя заявления главы комитета Госдумы по государственному строительству Павла Крашенинникова.

Ранее Крашенинников заявил, что комитет предлагает скорректировать поправку в Конституцию о детях, поскольку считает предложенную ранее формулировку («дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации») не самой удачной.

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«Поправку по детям, действительно, необходимо было изменить. Сегодня мы должны самым пристальным образом вычищать из общественно-политического и культурного обихода всё, что работает на продвижение ювенальной юстиции и других политических практик, нацеленных на разрушение семьи и традиционного уклада жизни.

Мало, однако, поменять редакцию этой поправки. Необходимо ещё раз проверить все законодательные инициативы последнего времени на этот предмет и, главное, — вычистить из всевозможных рабочих групп, включая, в первую очередь, рабочую группу по поправкам в Конституцию, всех «ювенальщиков», наполнив эти органы людьми традиционной политической и культурной ориентации. Сделать это не сложно: имена и тех, и других у всех на слуху», — отметил Михаил Демурин.