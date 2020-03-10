Вильнюс, , 13:42 — REGNUM Последние пробы на коронавирус нового типа в Литве не подтвердили новых случаев заражения, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 марта. По данным национального центра общественного здоровья, 9 марта были взяты ещё 15 проб, но все они показали отрицательный результат.

В Литве по-прежнему только один заразившейся коронавирусом, всего за всё время взято 275 проб, а под наблюдением и в домашнем карантине находится 5,5 тыс. жителей, большинство из которых в последние недели посещали Италию.

По словам премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса, никаких дополнительных мер по борьбе с распространением инфекции пока принимать не предполагается. Об этом он рассказал на открытии весенней сессии парламента Литвы.