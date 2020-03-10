Хельсинки, , 13:42 — REGNUM За сутки в Финляндии было зафиксировано еще 10 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом 10 марта сообщил Национальный институт здравоохранения и социального развития страны.

«В Финляндии зафиксировано 10 новых случаев заражения. Всего к настоящему моменту установлено 40 случаев», — говорится в сообщении.

Случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в шести районах страны. При этом все инфицированные прибыли из стран, где отмечается большое количество зараженных. В основном это прибывшие из Италии.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Финляндии был подтвержден 26 февраля.

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