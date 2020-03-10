Липецк, , 13:27 — REGNUM В Курской области после сообщений о случаях коронавируса в соседних Липецкой и Белгородской областях разработали меры по противодействию вирусу, сообщил портал 46tv.

Профильный департамент готов к введению режима особой готовности. Наблюдение за жителями региона, прибывшими из стран с коронавирусом (пока в списке только Китай, Италия и Южная Корея), будут осуществлять дома. В случае, если наличие у них коронавирусной инфекции будет подтверждено, пациентов отправят в инфекционную больницу имени Семашко.

Также Курская область подготовила в Москве лагерь для граждан региона, возвращающихся из неблагополучных по коронавирусу стран. Там они будут находиться под наблюдением в карантине в течение двух недель.

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