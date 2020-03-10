Тбилиси, , 13:35 — REGNUM В режиме самоизоляции в целях профилактики распространения коронавируса COVID-19 находится заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Юрий Нозадзе. Об этом 10 марта сообщил на брифинге глава ведомства Леван Давиташвили во время брифинга, передает ИА «Новости-Грузия».

Министр рассказал, что у члена семьи его подчиненного обнаружен коронавирус. У Нозадзе заболевание новой болезнью не подтвердилось, но он отказался от публичных встреч и совещаний. Давиташвили также подчеркнул гражданскую ответственность Нозадзе.

Стоит отметить, что это уже второй замминистра в Грузии, который принял решение о самоизоляции. Накануне об этом объявил на своей станице в Facebook заместитель министра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе. Чиновник это сделал после того, как инфекцию выявили у его друга.

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