Санкт-Петербург, , 13:22 — REGNUM Власти Петербурга начали расследовать сообщения о возгорании мусора на площадке у места разбора завалов бывшего СКК «Петербургский» в Московском районе. Об этом заявил 10 марта заместитель председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности Александр Кучаев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как стало известно агентству, местные жители зафиксировали факт горения и предположили, что застройщик может сжигать рядом с СКК строительный мусор. В жалобе, направленной в комитет по прриродопользованию, говорится, что возле бывшего здания СКК «во время проведения очередных демонтажных работ было зафиксировано масштабное сжигание изоляции кабеля открытым огнем (видимо, для сдачи металла на металлолом)».

Напомним, СКК почти целиком обрушился 31 января 2020 года в процессе демонтажа крыши здания, в результате инцидента погиб рабочий.

Александр Кучаев напомнил, что в декабре 2019 года одно юрлицо уже привлекали к административной ответственности в связи со свалкой люминесцентных ламп на территории СКК.

«В настоящее время мы проводим еще одно административное расследование, работая с застройщиком», — сказал Кучаев.

Местные жители сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что чиновники опрашивали их по этому поводу еще 20 февраля, но они сомневаются, что «это к чему-то приведет».

Александр Кучаев заметил, что надзорные органы могут реагировать только на жалобы о конкретных нарушениях, но не на общий фон беспокойства петербуржцев в связи с тем, что они не знают, куда вывозят мусор от СКК «Петербургский».

"Когда нам жители написали, что сброшены светильники, в которых люминесцентные лампы, рядом с СКК, вот это уже нарушение, это основание для того, чтобы надзорный орган вмешивался. Сейчас мы проводим второе такое расследование, оно связано со сжиганием или возгоранием, мы сейчас будем изучать этот вопрос», — добавил чиновник Смольного.