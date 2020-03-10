Красногорск, , 13:12 — REGNUM В Подмосковье за неделю по предписаниям Госадмтехнадзора устранено 19 повреждений теплотрасс. Об этом сообщили в пресс-службе Госадмтехнадзора Московской области

По словам начальника Госадмтехнадзора Московской области Олега Баженова, в регионе продолжаются проверки состояния содержания наземных участков линий теплосети. За период со 2 по 8 марта устранили 19 нарушений. Так, привели в порядок наземные участки теплотрасс в Озерах, Долгопрудном, Любне, Наро-Фоминске, Павловском Посаде, Раменском, Мытищах, Дмитровском горокруге, Егорьевске, Кашире, Шатуре и Чехове.