Красногорск, , 13:12 — REGNUM В подмосковном Красногорске с 10 марта увеличилась стоимость проезда на маршруте №120. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили пассажиры автобусов.

Табличка в салоне автобуса №120 Красногорск — Москва Очевидцы

Стоимость проезда в пределах Красногорска выросла сразу на 5 рублей — с 35 до 40. Таким образом повышение составило сразу 14%. При этом стоимость поездки из Красногорска в Москву осталась прежней — 50 рублей.

«Уважаемые пассажиры! С 10.03.2020 стоимость проезда будет 40 рублей по Красногорску», — говорится в самодельной табличке, размещённой в салоне автобуса.

В другой маршрутке старая цена (35 рублей) перечёркнута ручкой и вписана новая.

Официальной информации о повышении тарифов на сайте правительства Московской области обнаружить не удалось. В новостной ленте последних дней данные сведения отсутствуют. Нет предупреждения о повышении и на сайте администрации городского округа Красногорск.

Редакция подготовит официальный запрос, чтобы выяснить правомерность действий перевозчика.