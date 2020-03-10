Москва, , 13:17 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу COVID-19 в России благоприятнее, чем в европейских странах, однако это не повод успокаиваться. Об этом заявил 10 марта журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что при российском правительстве действует соответствующий штаб, принимаемые им меры весьма энергичны. В мире ситуация с распространением инфекции заметно хуже.

«Вместе с тем, это абсолютно не повод для самоуспокоения», — отметил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, в России по состоянию на 10 марта зарегистрировано 20 случаев заболевания коронавирусом. Новые случаи за последние сутки не регистрировались.

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