Пермь, , 13:09 — REGNUM Количество осадков в Перми с начала марта уже превысило месячную норму. Причиной стали обильные снегопады 2−4 и 7−9 марта, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

С начала месяца в Перми выпало 31 мм осадков при норме всего марта в 28 мм. На востоке зафиксировано более значительное количество осадков: в Губахе — 39 мм, в Бисере — 32 мм. Высота снежного покрова в Губахе достгла максимального значения, начиная с марта 2017 года — 112 см.

На севере региона 11 марта ожидается сильный снегопад. Существенное потепление прогнозируют 11−12 марта, когда температура воздуха будет соответствовать норме середины апреля. Среднесуточная температура 12 марта может достигать +5°С. При таких погодных условиях снег будет активно таять.