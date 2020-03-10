Вашингтон, , 13:08 — REGNUM Компании Adidas, Electronic Arts и Google совместно работают над специальным чипом, который позволит игрокам FIFA Ultimate Team Mobile «прокачивать» свою виртуальную команду при помощи тренировок в реальной жизни. Об этом 9 марта сообщило Kotaku.

Особый чип нужно будет вставить в стельку кроссовка и активировать при помощи мобильного приложения. Все показатели физической активности геймера будут перенесены в FIFA Ultimate Team Mobile с возможностью использовать их как очки для покупки и тренировки виртуальных футболистов.

Напомним, FIFA Ultimate Team Mobile — это серия футбольных симуляторов для мобильных устройств. В них геймеры создают собственную спортивную команду и участвуют в различных чемпионатах.

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