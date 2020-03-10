Краснодар, , 13:08 — REGNUM На бывшей территории «Скобяного рынка» в Краснодаре планируется разместить парк, сквер либо транспортный пересадочный узел. Об этом на планёрном совещании заявил глава Краснодара Евгений Первышов 10 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Глава города напомнил, что в настоящее время ведётся ликвидация незаконных конструкций на территории «Скобяного рынка» на улице Октябрьской. Территория рынка будет использоваться для общественных нужд, хотя ряд строений здесь останется — на них есть право собственности.

«На месте бывшего «Скобяного рынка» будет парк или сквер, либо будут воплощены еще какие-то решения, которые мы будем принимать вместе с горожанами. Мне понравилась идея, которую озвучили участники движения «Городские решения» — в части организации на этой территории большого транспортного пересадочного узла», — добавил Первышов.

Глава города дал поручение проверить, возможно ли реализовать на освобождающейся территории проект транспортного узла, а затем провести переговоры с собственниками капитальных проектов, чтобы решение было «обоюдовыгодным».

Отметим, в общей сложности на «Скобяном рынке» планируется демонтировать около 200 объектов, к работам приступили в конце 2019 года.