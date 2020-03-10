Минск, , 13:49 — REGNUM Рассмотрение уголовного дела о коррупции в отношении 16 человек, в том числе двух граждан РФ, начал 10 марта Верховный суд Белоруссии. Представителей российских компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком» Виталия Горбачева и Владимира Казанцева обвиняют в даче взяток по меньшей мере на $190 тыс.

Дело касается поставок в Белоруссию телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. В получении взяток обвиняются бывший заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрей Втюрин, бывший гендиректор предприятия «Белтелеком» Сергей Сиводедов и другие фигуранты.

Втюрин на заседании попросил о закрытых слушаниях, объяснив своё ходатайство риском разглашения государственных секретов. Судья просьбу отклонил, пояснив, что на данном этапе для такого решения нет законных оснований.

Как сообщало ИА REGNUM, Втюрину инкриминируют получение взятки на сумму не менее $190 тыс., Сиводедову — не менее $470 тыс. и €15 тыс. Следственное управление КГБ Белоруссии завершило предварительное расследование по делу в декабре 2019 года.

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