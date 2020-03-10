Токио, , 13:01 — REGNUM Последнее DLC (загружаемый контент) для Shenmue 3 под названием The Big Merry Cruise выйдет 17 марта 2020 года. Об этом 9 марта сообщил портал Eurogamer.

The Big Merry Cruise добавит в игру большой круизный лайнер. Находясь на нём, геймеры смогут пройти новое сюжетное задание или принять участие в различных мини-играх.

Напомним, Shenmue 3 — это приключенческий экшен от японского геймдизайнера Ю Судзуки. Релиз игры состоялся 19 ноября 2019 года.

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