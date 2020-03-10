Нью-Дели, , 13:04 — REGNUM Известный голливудский актер Крис Хемсворт отменил свой запланированный визит в Индию в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 10 марта сообщает Geo TV.

По данным журналистов, актер должен был посетить страну с целью представить новый фильм Netflix «Извлечение», однако угроза новой инфекции не позволила это сделать.

Напомним, в настоящее время число смертей от коронавируса в мире превысило 4 тыс. человек. Порядка 113 тыс. человек заболели. Инфекция распространилась на десятки стран мира.