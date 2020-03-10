Бишкек, , 12:58 — REGNUM Власти Киргизии снизили стоимость оформления водительских удостоверений на 25%, до 540 сомов (557 рублей). Об этом 10 марта сообщили в Государственной регистрационной службе республики.

Стоимость снижена с 1 марта 2020 года. Кроме того, стоимость снятия автомобиля с учета сократилась на 10%, до 1716 сомов (1769 рублей). Суммы приведены без учета налоговых сборов и неналоговых платежей, которые зависят от мощности двигателя.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года банкнотная фабрика Национального банка Казахстана стала победителем тендера на изготовление бланков водительских удостоверений в Киргизии.