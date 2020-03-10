Кишинёв, , 12:58 — REGNUM Власти Молдавии объявили о запрете на въезд в страну и транзит для иностранных граждан, прибывающих из зон, являющихся очагами коронавируса нового типа. Как передает ИА REGNUM, премьер-министр Ион Кику заявил, что власти думали полностью запретить авиаперелеты, но решили не идти по этому пути.

По его словам. Больше опасности исходит от граждан, которые приезжают наземным транспортом. «Но мы не можем их не принять, потому что они являются гражданами Молдавии», — добавил Кику.

Поэтому граждане Молдавии и лица, проживающие в республике, по его словам, смогут въезжать в страну без ограничений.

Напомним, 7 марта в Молдавии выявлен первый случай коронавируса у женщины, прилетевшей из Италии.

В республике введен оранжевый код опасности распространения коронавируса, а власти разыскивают пассажиров рейса Милан-Кишинев, которые летели вместе с заболевший. Многих из них не могут найти, потому что они указали ложные данные и адреса в эпидемиологических картах при погранконтроле.

В соседней Румынии полностью отменили все рейсы в Италию и из этой страны. Отметим, что в Италии проживает большое количество гастарбайтеров из Молдавии и Румынии.

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