Вашингтон, , 12:56 — REGNUM Разработчики из Nightdive Studios добавят в переиздание Doom 64 новый сюжетный уровень. Об этом 10 марта сообщает «Игромания».

Сюжетно, события новой главы будут разворачиваться после окончания основной игры. Издание сообщает, что этот уровень может стать связующим звеном между классическими частями Doom (1993−1997 годы) и перезапуском франшизы (2016−2020 годы).

Напомним, переиздание Doom 64 бесплатно получат все обладатели Doom Eternal. Её релиз состоится 20 марта 2020 года.

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