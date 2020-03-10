Краснодар, , 12:53 — REGNUM С инициативой о расширении полномочий местных органов власти по земельных участков для строительства социальных объектов намерены выступить власти Краснодара. Об этом говорилось 10 марта на планёрном совещании в администрации города, сообщила пресс-служба мэрии.

Как отметил на совещании глава города Евгений Первышов, власти испытывают сложности с рядом участков, на которых планируется строительство социальной инфраструктуры — участки определены «документами территориального планирования под школы, но находятся в частной собственности».

Первышов напомнил, что Земельный кодекс позволяет изымать участки исключительно в целях развития инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры, однако не предусматривает такую возможность при строительстве соцобъектов.

«До конца недели надо сформировать и направить законодательную инициативу в уполномоченные органы. В Минэкономразвитие, которое было разработчиком Кодекса, в профильный комитет Государственной думы. Считаю необходимым, чтобы была рассмотрена возможность расширить полномочия муниципалитета по изъятию земельных участков для муниципальных нужд — как под инженерную инфраструктуру и дороги, так и для детских садов, школ, поликлиник, если эти участки документами территориального планирования определены под строительство социальных объектов», — отметил глава города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее администрация Краснодара сообщила о намерении изъять земельные участки у собственников под строительство дорог в Музыкальном микрорайоне города.

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