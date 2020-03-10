Уфа, , 12:55 — REGNUM Три школы полностью закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ в Башкирии. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, по состоянию на 9 марта из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ полностью закрыты три школы и частично две группы в одном детском саду.

Сообщается, что со 2 марта по 8 марта текущего года в Башкирии зарегистрированы 27 965 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, в том числе у детей — 16 715 случаев.

Отмечается, что пик эпидемии был пройден на третьей неделе эпидемического подъема с 10 февраля по 16 февраля текущего года.

В настоящее время превышение эпидемических порогов фиксируется только среди взрослого населения — на 12,4%.

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