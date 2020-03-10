Вена, , 12:44 — REGNUM В Австрии на сегодняшний день новый тип коронавируса выявлен у 157 человек. Об этом 10 марта сообщило министерство социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии.

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Уточняется, что за сутки было зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как отмечает газета Österreich, больше всего случаев отмечено в Вене и Нижней Австрии — 36 и 35 случаев соответственно.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 марта, в Австрии было проведено 4308 тестов на коронавирус, из них 74 показали положительный результат. Случаев летальных исходов в результате заболевания коронавирусом не отмечено.

В стране в связи со вспышкой заболевания прекращены авиарейсы в Иран и Южную Корею, а также в аэропорты Милана и Болоньи. Также введены медицинские проверки для граждан населённых пунктов, находящихся на границе с Италией.

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