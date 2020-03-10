Ухань, Китай, , 12:28 — REGNUM В китайском Ухане из-за улучшения ситуации с коронавирусом закрыли все временные больницы, сообщает 10 марта The Paper.

Отмечается, что последняя группа из 49 пациентов была выписана 10 марта из последнего временного госпиталя на стадионе Хуншань в районе Учан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 10 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в центр распространения нового коронавируса Ухань для проверки работ по профилактике и борьбе с эпидемией COVID-19.

Напомним, административный центр китайской провинции Хубэй Ухань стал центром распространения нового коронавируса, охватившего в настоящее время более 110 стран.

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