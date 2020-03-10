Москва, , 12:19 — REGNUM RT America запустило новый интервью-проект, ведущим которого стал известный американский актёр, комментатор, комик и пятикратный обладатель премии «Эмми» Деннис Миллер. Об этом сообщает RT.

Выпуски будут выходить каждую неделю по понедельникам и средам. Первым гостем программы стал актёр и комик Джефф Данэм.

Как отметил сам Миллер, он идёт по стопам живой легенды телевидения Ларри Кинга. По словам ведущего, в прошлом году он уже сотрудничал с ним, теперь эта работа станет регулярной.

Напомним, Деннис Миллер известен благодаря участию в вечерней музыкально-юмористической программе Saturday Night Live, которая выходила на телеканале NBS с 1985 по 1991 год. Также он вёл собственные программы на HBO, Tribune Entertainment и CNBC.